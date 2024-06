So entwickelt sich NVIDIA

NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

18.06.24 16:08 Uhr

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 131,97 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere um 15:53 Uhr 0,8 Prozent. Der Kurs der NVIDIA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 132,45 USD zu. Bei 131,24 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 9.717.857 NVIDIA-Aktien gehandelt. Am 17.06.2024 markierte das Papier bei 133,72 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 39,24 USD fiel das Papier am 01.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 70,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Nachdem im Jahr 2024 0,020 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,031 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.048,75 USD. Am 22.05.2024 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,08 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 26,04 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,19 Mrd. USD umgesetzt worden waren. Am 15.08.2024 dürfte die Q2 2025-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,14 USD je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind Handel in New York: NASDAQ Composite steigt zum Handelsende Gewinne in New York: S&P 500 beendet den Handel im Plus

