NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA fällt am Donnerstagvormittag

Das Papier von NVIDIA befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 178,16 EUR ab. Bei 178,16 EUR markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 178,40 EUR. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.204 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 307,55 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 42,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 136,80 EUR fiel das Papier am 04.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,23 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 360,00 USD.

Die Zahlen des am 30.04.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 25.05.2022. Das EPS lag bei 1,36 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 0,92 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 8.288,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.661,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 24.08.2022 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 4,27 USD in den Büchern stehen haben wird.

