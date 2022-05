NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag mit KursVerlusten

Die NVIDIA-Aktie musste um 20.05.2022 16:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,9 Prozent auf 158,84 EUR abwärts. In der Spitze büßte die NVIDIA-Aktie bis auf 158,50 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 163,94 EUR. Bisher wurden via XETRA 47.047 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 307,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 48,35 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 114,49 EUR am 21.05.2021. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,74 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 360,00 USD.

Am 17.02.2022 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.01.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 7.643,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 5.003,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.05.2022 erfolgen. Am 24.05.2023 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,67 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NVIDIA-Aktie, Apple-Aktie & Co: In diese US-Werte hat die Deutsche Bank im ersten Quartal investiert

Hot Stocks heute: Aktien Im Fokus: Netflix, Twitter, Apple und NVIDIA

Börse: Das große Tech-Beben

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com