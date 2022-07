NVIDIA Aktie News: NVIDIA tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Kaum Ausschläge verzeichnete die NVIDIA-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 21.07.2022 16:22:00 Uhr bei 174,42 EUR. In der Spitze legte die NVIDIA-Aktie bis auf 176,32 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die NVIDIA-Aktie bis auf 172,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 172,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 41.092 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 307,55 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 43,29 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.07.2022 bei 136,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 27,50 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 360,00 USD angegeben.

Am 25.05.2022 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2022 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,92 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.288,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 46,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 5.661,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte NVIDIA am 24.08.2022 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,36 USD fest.

Redaktion finanzen.net

