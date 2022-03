NVIDIA Aktie News: NVIDIA mit Aufschlag

Zuletzt wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 244,70 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die NVIDIA-Aktie bis auf 245,65 EUR. Mit einem Wert von 244,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 5.827 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 307,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Bei 104,28 EUR fiel das Papier am 25.03.2021 auf ein 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 360,00 USD. In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,67 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die NVIDIA Corporation ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. Wichtige Partner des Unternehmens sind unter anderem Apple, Compaq, Dell, Fujitsu-Siemens, Gateway, HP, IBM, Packard Bell und Sony.

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co.: Welche Aktien sich 2022 lohnen könnten - auch Börsenneulinge empfohlen

NVIDIA-Aktie: Phänomenale Wachstumsraten bei NVIDIA - Was den Chipriesen ausbremsen könnte

Darum ging es nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine für Mega-Cap-Aktien nach oben

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com