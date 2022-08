NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag mit KursVerlusten

Das Papier von NVIDIA gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 174,34 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die NVIDIA-Aktie bis auf 172,66 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 174,26 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 18.668 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (307,55 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2021. Mit einem Zuwachs von 43,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.07.2022 bei 136,80 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 27,44 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 360,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 25.05.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.288,00 USD im Vergleich zu 6.507,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 24.08.2022 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,16 USD fest.

