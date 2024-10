NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 142,89 USD.

Die NVIDIA-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 142,89 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die NVIDIA-Aktie bis auf 141,78 USD. Bei 142,97 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 9.572.862 Stück.

Bei 144,17 USD markierte der Titel am 22.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,24 USD am 01.11.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 72,54 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,020 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,045 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 404,38 USD angegeben.

NVIDIA ließ sich am 28.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,25 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 30,04 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 122,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,51 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.11.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 12.11.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 2,85 USD im Jahr 2025 aus.

