NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 124,08 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 124,08 USD. Den Tageshöchststand markierte die NVIDIA-Aktie bei 124,69 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 122,73 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.288.304 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.06.2024 bei 140,76 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 11,85 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,24 USD am 01.11.2023. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 216,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,020 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,031 USD. Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 767,50 USD.

NVIDIA ließ sich am 22.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,08 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 262,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 26,04 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.08.2024 dürfte die Q2 2025-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,71 USD je NVIDIA-Aktie.

