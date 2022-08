NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Dienstagmittag mit KursVerlusten

Die NVIDIA-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,8 Prozent auf 172,02 EUR nach. Die NVIDIA-Aktie gab in der Spitze bis auf 170,72 EUR nach. Bei 170,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.258 NVIDIA-Aktien.

Am 22.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 307,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,07 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 136,80 EUR. Dieser Wert wurde am 04.07.2022 erreicht. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 25,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 360,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.04.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 25.05.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,36 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,04 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 8.288,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.507,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.08.2022 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 4,08 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

