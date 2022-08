NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA verbilligt sich am Mittag

Die NVIDIA-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 172,40 EUR. Im Tief verlor die NVIDIA-Aktie bis auf 171,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 172,06 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.300 NVIDIA-Aktien.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 307,55 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,94 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 04.07.2022 Kursverluste bis auf 136,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 26,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 360,00 USD.

NVIDIA gewährte am 25.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,36 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat NVIDIA im vergangenen Quartal 8.288,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NVIDIA 6.507,00 USD umsetzen können.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 17.11.2022 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,08 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

