NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA tritt am Freitagnachmittag auf der Stelle

Die Aktie von NVIDIA hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die NVIDIA-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 106,53 USD.

Die NVIDIA-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 106,53 USD. Kurzfristig markierte die NVIDIA-Aktie bei 107,72 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 105,74 USD markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 106,85 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 6.466.664 NVIDIA-Aktien.

Am 08.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,13 USD an. 43,74 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.04.2024 bei 78,23 USD. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 36,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für NVIDIA-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,030 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,039 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 416,88 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 26.02.2025. Es stand ein EPS von 0,90 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 39,33 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 22,10 Mrd. USD umgesetzt.

Am 28.05.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 27.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,43 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

