NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Montagvormittag gefragt

Das Papier von NVIDIA legte um 25.07.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 170,66 EUR. Im Tageshoch stieg die NVIDIA-Aktie bis auf 171,00 EUR. Mit einem Wert von 169,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.401 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 307,55 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 44,51 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 136,80 EUR am 04.07.2022. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 24,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 360,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 25.05.2022. In Sachen EPS wurden 1,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 0,92 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 46,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.288,00 USD umgesetzt, gegenüber 5.661,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte NVIDIA am 24.08.2022 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2023 5,36 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

