NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Vormittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 435,25 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:21 Uhr 0,3 Prozent auf 435,25 EUR. Zwischenzeitlich weitete die NVIDIA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 433,50 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 436,35 EUR. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 9.279 Aktien.

Am 24.08.2023 markierte das Papier bei 471,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,43 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 130,16 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 70,10 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 577,14 USD.

NVIDIA ließ sich am 21.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 4,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 0,58 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 18.120,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 5.931,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte NVIDIA am 21.02.2024 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte NVIDIA möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,06 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NVIDIA arbeitet mit am ersten europäischen Exaflops-Computer - JUPITER soll das leistungsstärkste KI-System der Welt werden

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung im Minus

Freitagshandel in New York: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind