NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Nachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Zuletzt konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 115,23 USD.

Das Papier von NVIDIA legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 115,23 USD. Zwischenzeitlich stieg die NVIDIA-Aktie sogar auf 116,28 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 113,70 USD. Bisher wurden heute 7.127.455 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Am 21.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 140,76 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 18,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2023 bei 39,24 USD. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 193,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,031 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,020 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 767,50 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 22.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26,04 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 262,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 28.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,71 USD je NVIDIA-Aktie.

