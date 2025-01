NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Donnerstagnachmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von NVIDIA gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die NVIDIA-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 123,05 USD ab.

Die NVIDIA-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 123,05 USD. Die NVIDIA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 121,25 USD ab. Bei 123,02 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 10.136.363 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Bei 153,13 USD markierte der Titel am 08.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.02.2024 (60,70 USD). Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 102,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,079 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,020 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 416,25 USD an.

Die Bilanz zum am 31.10.2024 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 20.11.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 USD, nach 0,37 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 35,08 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 93,61 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 12.02.2026 dürfte NVIDIA die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,95 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

