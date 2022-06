NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die NVIDIA-Aktie musste um 30.06.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 145,82 EUR. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 145,82 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 146,00 EUR. Zuletzt wechselten 808 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 307,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 52,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 144,80 EUR. Dieser Wert wurde am 29.06.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 0,70 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 360,00 USD.

NVIDIA veröffentlichte am 25.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 USD gegenüber 0,92 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 8.288,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.661,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 18.08.2022 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,50 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

