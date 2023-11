NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Der NVIDIA-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 474,27 USD.

Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 1,5 Prozent auf 474,27 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die NVIDIA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 473,61 USD aus. Mit einem Wert von 480,24 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 8.061.909 NVIDIA-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.11.2023 auf bis zu 505,48 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,58 Prozent. Am 29.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,84 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 70,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 577,14 USD an.

Am 21.11.2023 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 205,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18.120,00 USD umgesetzt, gegenüber 5.931,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte NVIDIA möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2024 12,08 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

