NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Vormittag nordwärts

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von NVIDIA. Zuletzt konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 440,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die NVIDIA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 440,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bei 441,75 EUR. Mit einem Wert von 438,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.532 NVIDIA-Aktien.

Am 24.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 471,95 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 7,04 Prozent zulegen. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 130,16 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 70,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 577,14 USD.

NVIDIA ließ sich am 21.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 4,02 USD gegenüber 0,58 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 205,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18.120,00 USD umgesetzt, gegenüber 5.931,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte NVIDIA am 21.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,08 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel NVIDIA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NVIDIA-Investment von vor 5 Jahren verdient

Apple & Microsoft zugekauft: So hat Börsenprofi Ken Fisher im dritten Quartal 2023 investiert

Vorsicht bei Themenfonds: Morningstar-Studie warnt vor Themen-ETFs - Welche Anlageprodukte besser performen