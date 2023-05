NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 369,45 EUR

-0,95% Charts

News

Analysen

Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr um 1,3 Prozent auf 395,83 USD ab. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 131.646 Aktien.

Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 419,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,95 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 108,13 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 72,68 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 444,17 USD.

Die Zahlen des am 30.04.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 24.05.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7.192,00 USD – eine Minderung von 13,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8.288,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte NVIDIA am 16.11.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 7,24 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NVIDIA-Aktie schießt nach Zahlen hoch: Top-Analyst warnt vor zu hoher Bewertung

NASDAQ-Wert NVIDIA-Aktie stärker: NVIDIA will Chatbot-Technik zur Verbesserung von Videospiel-Unterhaltungen einsetzen

Blockchain Bundesverband-Chef: So wird sich der Kryptosektor im Jahr 2023 entwickeln

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com