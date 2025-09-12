DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.840 ±0,0%Nas22.347 +0,9%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1766 +0,3%Öl67,22 +0,5%Gold3.681 +1,0%
NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors reagiert am Nachmittag positiv

15.09.25 16:13 Uhr
NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors reagiert am Nachmittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 220,39 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NXP Semiconductors N.V.
187,50 EUR -3,50 EUR -1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 220,39 USD zu. Bei 220,67 USD erreichte die NXP Semiconductors-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 216,21 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 51.616 NXP Semiconductors-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 256,52 USD an. Mit einem Zuwachs von 16,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 148,09 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der NXP Semiconductors-Aktie liegt somit 48,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für NXP Semiconductors-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,06 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,27 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NXP Semiconductors am 21.07.2025. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat NXP Semiconductors 2,93 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,13 Mrd. USD umgesetzt worden.

NXP Semiconductors wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 27.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 02.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,78 USD je NXP Semiconductors-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie

