NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors fällt am Freitagnachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Die NXP Semiconductors-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 226,14 USD abwärts.

Das Papier von NXP Semiconductors gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 226,14 USD abwärts. Die NXP Semiconductors-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 223,48 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 223,48 USD. Der Tagesumsatz der NXP Semiconductors-Aktie belief sich zuletzt auf 38.607 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (256,52 USD) erklomm das Papier am 30.10.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NXP Semiconductors-Aktie somit 11,84 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 148,09 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass NXP Semiconductors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,18 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NXP Semiconductors 4,06 USD aus.

Am 21.07.2025 lud NXP Semiconductors zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NXP Semiconductors in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,93 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte NXP Semiconductors am 27.10.2025 präsentieren. NXP Semiconductors dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 02.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass NXP Semiconductors im Jahr 2025 11,78 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

