NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Das Papier von NXP Semiconductors befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,5 Prozent auf 222,08 USD ab.

Das Papier von NXP Semiconductors befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,5 Prozent auf 222,08 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 222,08 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 224,99 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 47.098 NXP Semiconductors-Aktien.

Bei 256,52 USD markierte der Titel am 30.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NXP Semiconductors-Aktie derzeit noch 15,51 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 148,09 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,06 USD an NXP Semiconductors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,18 USD.

NXP Semiconductors gewährte am 21.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,76 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,43 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,93 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,13 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 27.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 02.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,78 USD je Aktie in den NXP Semiconductors-Büchern.

