NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts
Die Aktie von NXP Semiconductors zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die NXP Semiconductors-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 227,70 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von NXP Semiconductors zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 227,70 USD. Der Kurs der NXP Semiconductors-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 228,00 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 225,93 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 26.520 NXP Semiconductors-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (256,52 USD) erklomm das Papier am 30.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NXP Semiconductors-Aktie mit einem Kursplus von 12,66 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 148,09 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Der derzeitige Kurs der NXP Semiconductors-Aktie liegt somit 53,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2024 4,06 USD an NXP Semiconductors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,18 USD aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NXP Semiconductors am 21.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,76 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,58 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,93 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 6,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.
NXP Semiconductors wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 27.10.2025 vorlegen. NXP Semiconductors dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 02.11.2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,78 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie
Infineon-Aktie unter Druck - Goldman Sachs sieht aber dennoch Potenzial
NXP Semiconductors-Bilanz: Aktie knickt ein und zieht Infineon und ASML mit - Jahresvergleichszahlen im Fokus
Wolfspeed-Aktie schießt weiter hoch: Neuer CFO soll Sanierung vorantreiben
Ausgewählte Hebelprodukte auf NXP Semiconductors
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NXP Semiconductors
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu NXP Semiconductors N.V.
Analysen zu NXP Semiconductors N.V.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.12.2021
|NXP Semiconductors Sell
|UBS AG
|02.11.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|01.11.2018
|NXP Semiconductors Sell
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|13.09.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|07.09.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.11.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|13.09.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|07.09.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|27.07.2018
|NXP Semiconductors Buy
|Deutsche Bank AG
|03.05.2018
|NXP Semiconductors Buy
|Drexel Hamilton
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.03.2018
|NXP Semiconductors Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.2017
|NXP Semiconductors Neutral
|Instinet
|03.11.2016
|NXP Semiconductors Neutral
|Mizuho
|01.11.2016
|NXP Semiconductors Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|28.10.2016
|NXP Semiconductors Hold
|SunTrust
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.12.2021
|NXP Semiconductors Sell
|UBS AG
|01.11.2018
|NXP Semiconductors Sell
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NXP Semiconductors N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen