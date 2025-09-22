NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors tendiert am Nachmittag nordwärts

Kursverlauf

Die Aktie von NXP Semiconductors gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die NXP Semiconductors-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 228,53 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die NXP Semiconductors-Papiere um 15:53 Uhr 1,2 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NXP Semiconductors-Aktie bisher bei 229,79 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 226,73 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 61.964 NXP Semiconductors-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 256,52 USD erreichte der Titel am 30.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NXP Semiconductors-Aktie derzeit noch 12,25 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 148,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,20 Prozent könnte die NXP Semiconductors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 4,06 USD an NXP Semiconductors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,18 USD aus.

NXP Semiconductors gewährte am 21.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,76 USD, nach 2,58 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,43 Prozent auf 2,93 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,13 Mrd. USD gelegen.

Am 27.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von NXP Semiconductors veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 02.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NXP Semiconductors einen Gewinn von 11,78 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

