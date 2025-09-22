DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,65 -0,4%Dow46.401 ±0,0%Nas22.698 -0,4%Bitcoin95.588 +0,1%Euro1,1808 +0,1%Öl67,63 +1,6%Gold3.780 +0,9%
XETRA-SCHLUSS/Moderat aufwärts - Konjunktur mit Hoffnungszeichen

23.09.25 17:53 Uhr
DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Dienstag mit einem positiven Konjunktursignal nach oben gegangen, wenn auch eher moderat. Der DAX schloss 0,4 Prozent höher bei 23.611 Punkten. Der deutsche Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe überraschte im September positiv. Er erreichte das höchste Niveau des Jahres und glich den schwächeren Index für die Industrie mehr als aus. Ein ähnliches Bild zeigten auch die neuesten Indizes für die gesamte EU. Die Ökonomen der LBBW sprachen von einem Hoffnungszeichen, dass die deutsche Wirtschaft zum Jahresende aus der Stagnationsfalle herausfinden könnte.

Nach dem Abverkauf am Vortag in Folge der Gewinnwarnung von Porsche und VW erholte sich die VW-Aktie um 3,1 Prozent. Einen positiven Impuls lieferten die Analysten der RBC, die die Aktie auf "Outperform" hoch stuften. In der Begründung heißt es, dass VW bezüglich der US-Zölle in einer besseren Position als andere deutsche Autohersteller sei, weil man sehr viel in Mexiko produziere. Die Analysten gehen davon aus, dass sich die USA mit Mexiko - ähnlich wie mit der EU - auf einen Zoll von 15 Prozent einigen werden. Das Papier der Porsche AG erholte sich um 2,3 Prozent, der Kurs der Porsche Holding steig um 2,5 Prozent.,

Positiv kam an, dass das Chemieunternehmen Lanxess 2026 den Ausstieg aus dem Gemeinschaftsunternehmen Envalior mit der Beteiligungsgesellschaft Advent International plant. Dabei steht eine Summe von rund 1,2 Milliarden Euro im Raum. Laut den Analysten der DZ Bank könnten mit dem Geld weitere Schulden zurückgeführt werden. Lanxess verteuerten sich um 9 Prozent.

Mit der anhaltenden Hausse bei Halbleiteraktien an der Technologiebörse Nasdaq nach der wieder stärker entfachten KI-Fantasie ging es für Infineon um 2,4, für Aixtron um 4,4, für Siltronic um 3,9 und für Suss Microtec um 1,4 Prozent nach oben.

Nach einem Zwischenbericht stieg der Kurs der Tui-Aktie um 2,6 Prozent. Für die anstehende Wintersaison 2025/26 seien bislang 1,8 Millionen Buchungen eingegangen, insgesamt lägen die Buchungen damit um 1 Prozent über dem Vorjahresniveau, die Durchschnittspreise weiterhin 3 Prozent, teilte der Reisekonzern mit.

Für Knaus Tabbert ging es um 11 Prozent nach unten, nachdem das Unternehmen die Margenprognose gesenkt hatte. "Das Unternehmen kann bei der schwachen Auslastung die Kosten nicht schnell genug herunterfahren, das dürfte weiter die Marge belasten", sagte ein Aktienhändler.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 23.611,33 +0,4% +18,2%

DAX-Future 23.757,00 +0,2% +16,8%

XDAX 23.620,38 +0,2% +18,9%

MDAX 30.265,43 +0,4% +17,8%

TecDAX 3.643,56 +0,4% +6,2%

SDAX 17.008,73 +0,4% +23,6%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,20 -1

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 29 11 0 2.081,8 48,2 3.434,0 53,7

MDAX 29 19 2 315,9 24,3 719,4 25,6

TecDAX 19 11 0 449,5 16,9 841,6 17,6

SDAX 42 25 3 93,5 8,9 97,0 7,2

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
08:01Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
22.09.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
17.09.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
16.09.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen