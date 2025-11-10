Neue Staffel: Joko Winterscheidts Show geht 2026 weiter
Werte in diesem Artikel
UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Die Fernsehsendung "Wer stiehlt mir die Show?" mit Joko Winterscheidt geht in ihre elfte Staffel. Wie der Fernsehsender ProSieben bekanntgab, startete die Produktion von sechs neuen Folgen, die im Frühjahr 2026 ausgestrahlt werden sollen.
Als Kandidaten werden dabei Ex-Tennisprofi Andrea Petkovi?, Kabarettist Till Reiners ("Till Reiners' Happy Hour"/3sat) und Musiker Nico Santos antreten. Zusammen mit einer Zuschauerin oder einem Zuschauer versuchen sie jeweils in jeder Folge, die Show zu gewinnen, um anstelle von Winterscheidt die nächste Folge zu moderieren.
Aktuell läuft noch die zehnte Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?". Die nächste Folge (Samstag, 20.15 Uhr auf ProSieben/Joyn) wird dabei von Musiker Olli Schulz moderiert./gut/DP/nas
Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Hold
|Warburg Research
|18.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Hold
|Warburg Research
|18.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Equal Weight
|Barclays Capital
|17.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Sell
|Warburg Research
|26.03.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2024
|ProSiebenSat1 Media SE Underperform
|Bernstein Research
|28.10.2024
|ProSiebenSat1 Media SE Underperform
|Bernstein Research
|04.10.2024
|ProSiebenSat1 Media SE Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ProSiebenSat.1 Media SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen