DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 +2,2%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin76.763 +0,1%Euro1,1730 ±0,0%Öl60,75 -0,3%Gold4.330 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht freundlich ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Top News
Directors Dealings - Sollte man Aktien verkaufen, wenn es die Führungskräfte tun? Directors Dealings - Sollte man Aktien verkaufen, wenn es die Führungskräfte tun?
NVIDIA-Aktie, Bitcoin, Goldpreis & Co.: Wenn die "Outrageous Predictions" der Saxo Bank plötzlich wahr werden NVIDIA-Aktie, Bitcoin, Goldpreis & Co.: Wenn die "Outrageous Predictions" der Saxo Bank plötzlich wahr werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Protocall Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

03.01.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Protocall Technologies Inc Registered Shs
0,02 USD 0,01 USD 73,40%
Charts|News|Analysen

Protocall Technologies ließ sich am 31.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Protocall Technologies die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,04 USD gegenüber 0,010 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 121,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Protocall Technologies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Protocall Technologies

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Protocall Technologies Inc Registered Shs

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv

Wer­bung