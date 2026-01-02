Protocall Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Protocall Technologies ließ sich am 31.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Protocall Technologies die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 0,04 USD gegenüber 0,010 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 121,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.net
