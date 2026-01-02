DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 +2,2%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin76.763 +0,1%Euro1,1730 ±0,0%Öl60,75 -0,3%Gold4.330 +0,4%
Rama Paper Mills: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

03.01.26 06:35 Uhr

Rama Paper Mills hat am 01.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,72 INR. Im Vorjahresquartal waren -3,790 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 11,0 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 39,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rama Paper Mills 18,3 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

