Rama Paper Mills: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rama Paper Mills hat am 01.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,72 INR. Im Vorjahresquartal waren -3,790 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 11,0 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 39,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rama Paper Mills 18,3 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net