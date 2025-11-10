DAX23.959 +1,7%Est505.658 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 +4,7%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.844 +1,2%Euro1,1559 ±0,0%Öl63,72 ±0,0%Gold4.083 +2,1%
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag gesucht

10.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 95,32 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 95,32 EUR. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 96,08 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,40 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 167.940 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 114,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 16,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,86 EUR am 29.11.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Nach 6,36 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,43 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 115,30 EUR.

Am 30.10.2025 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,96 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,42 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 80,31 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 78,48 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 16.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,24 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie in Grün: Produktion läuft weiter

Fahrweise, Batteriepflege & Co.: Strom sparen beim E-Auto

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
03.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
03.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
