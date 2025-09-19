NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken NXP Semiconductors am Nachmittag ins Plus
Die Aktie von NXP Semiconductors gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die NXP Semiconductors-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 225,33 USD.
Um 15:52 Uhr ging es für das NXP Semiconductors-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 225,33 USD. In der Spitze legte die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 226,23 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 224,10 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38.721 NXP Semiconductors-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 256,52 USD. 13,84 Prozent Plus fehlen der NXP Semiconductors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 148,09 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für NXP Semiconductors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,18 USD ausgeschüttet werden.
Am 21.07.2025 äußerte sich NXP Semiconductors zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NXP Semiconductors 2,58 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 2,93 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 6,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte NXP Semiconductors am 27.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 02.11.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass NXP Semiconductors einen Gewinn von 11,78 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Infineon-Aktie unter Druck - Goldman Sachs sieht aber dennoch Potenzial
NXP Semiconductors-Bilanz: Aktie knickt ein und zieht Infineon und ASML mit - Jahresvergleichszahlen im Fokus
Wolfspeed-Aktie schießt weiter hoch: Neuer CFO soll Sanierung vorantreiben
