NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Freitagnachmittag schwächer

Blick auf NXP Semiconductors-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Die NXP Semiconductors-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 224,82 USD abwärts.

Die NXP Semiconductors-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 224,82 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NXP Semiconductors-Aktie bisher bei 223,77 USD. Bei 228,68 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 322.772 NXP Semiconductors-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,52 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der NXP Semiconductors-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 148,09 USD. Mit Abgaben von 34,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für NXP Semiconductors-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,06 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,27 USD belaufen.

NXP Semiconductors veröffentlichte am 21.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 2,93 Mrd. USD, gegenüber 3,13 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,43 Prozent präsentiert.

NXP Semiconductors dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 27.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von NXP Semiconductors rechnen Experten am 02.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,78 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie

Infineon-Aktie unter Druck - Goldman Sachs sieht aber dennoch Potenzial

NXP Semiconductors-Bilanz: Aktie knickt ein und zieht Infineon und ASML mit - Jahresvergleichszahlen im Fokus

Wolfspeed-Aktie schießt weiter hoch: Neuer CFO soll Sanierung vorantreiben