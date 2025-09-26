NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Nachmittag im Plus

Blick auf NXP Semiconductors-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Die NXP Semiconductors-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 226,55 USD.

Die NXP Semiconductors-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 226,55 USD. Kurzfristig markierte die NXP Semiconductors-Aktie bei 227,87 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 227,87 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.554 NXP Semiconductors-Aktien.

Am 30.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,52 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NXP Semiconductors-Aktie somit 11,68 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 148,09 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 34,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass NXP Semiconductors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,18 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NXP Semiconductors 4,06 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NXP Semiconductors am 21.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,76 USD. Im Vorjahresviertel hatte NXP Semiconductors 2,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 2,93 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,13 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

NXP Semiconductors dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 27.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 02.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von NXP Semiconductors.

Den erwarteten Gewinn je NXP Semiconductors-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,78 USD fest.

