Blick auf NXP Semiconductors-Kurs

NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Nachmittag im Plus

29.09.25 16:11 Uhr
NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Nachmittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Die NXP Semiconductors-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 226,55 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NXP Semiconductors N.V.
192,50 EUR -0,50 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die NXP Semiconductors-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 226,55 USD. Kurzfristig markierte die NXP Semiconductors-Aktie bei 227,87 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 227,87 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.554 NXP Semiconductors-Aktien.

Am 30.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,52 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NXP Semiconductors-Aktie somit 11,68 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 148,09 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 34,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass NXP Semiconductors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,18 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NXP Semiconductors 4,06 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NXP Semiconductors am 21.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,76 USD. Im Vorjahresviertel hatte NXP Semiconductors 2,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 2,93 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,13 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

NXP Semiconductors dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 27.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 02.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von NXP Semiconductors.

Den erwarteten Gewinn je NXP Semiconductors-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,78 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie

Analysen zu NXP Semiconductors N.V.

DatumRatingAnalyst
08.12.2021NXP Semiconductors SellUBS AG
02.11.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
01.11.2018NXP Semiconductors SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
07.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
02.11.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
13.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
07.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
27.07.2018NXP Semiconductors BuyDeutsche Bank AG
03.05.2018NXP Semiconductors BuyDrexel Hamilton
DatumRatingAnalyst
15.03.2018NXP Semiconductors HoldDeutsche Bank AG
08.05.2017NXP Semiconductors NeutralInstinet
03.11.2016NXP Semiconductors NeutralMizuho
01.11.2016NXP Semiconductors Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
28.10.2016NXP Semiconductors HoldSunTrust
DatumRatingAnalyst
08.12.2021NXP Semiconductors SellUBS AG
01.11.2018NXP Semiconductors SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.

