NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors zieht am Nachmittag an

Die Aktie von NXP Semiconductors zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NXP Semiconductors nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 220,03 USD.

Um 15:51 Uhr ging es für das NXP Semiconductors-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 220,03 USD. Die NXP Semiconductors-Aktie zog in der Spitze bis auf 223,10 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 220,31 USD. Der Tagesumsatz der NXP Semiconductors-Aktie belief sich zuletzt auf 43.687 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 256,52 USD. Gewinne von 16,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (148,09 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,70 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,27 USD. Im Vorjahr hatte NXP Semiconductors 4,06 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

NXP Semiconductors ließ sich am 21.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,58 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,43 Prozent auf 2,93 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,13 Mrd. USD gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 27.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 02.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NXP Semiconductors-Gewinn in Höhe von 11,78 USD je Aktie aus.

