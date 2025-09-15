NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors zieht am Nachmittag an
Die Aktie von NXP Semiconductors zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NXP Semiconductors nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 220,03 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:51 Uhr ging es für das NXP Semiconductors-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 220,03 USD. Die NXP Semiconductors-Aktie zog in der Spitze bis auf 223,10 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 220,31 USD. Der Tagesumsatz der NXP Semiconductors-Aktie belief sich zuletzt auf 43.687 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 256,52 USD. Gewinne von 16,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (148,09 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,70 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,27 USD. Im Vorjahr hatte NXP Semiconductors 4,06 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
NXP Semiconductors ließ sich am 21.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,58 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,43 Prozent auf 2,93 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,13 Mrd. USD gelegen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 27.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 02.11.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NXP Semiconductors-Gewinn in Höhe von 11,78 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie
Infineon-Aktie unter Druck - Goldman Sachs sieht aber dennoch Potenzial
NXP Semiconductors-Bilanz: Aktie knickt ein und zieht Infineon und ASML mit - Jahresvergleichszahlen im Fokus
Wolfspeed-Aktie schießt weiter hoch: Neuer CFO soll Sanierung vorantreiben
Ausgewählte Hebelprodukte auf NXP Semiconductors
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NXP Semiconductors
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu NXP Semiconductors N.V.
Analysen zu NXP Semiconductors N.V.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.12.2021
|NXP Semiconductors Sell
|UBS AG
|02.11.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|01.11.2018
|NXP Semiconductors Sell
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|13.09.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|07.09.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.11.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|13.09.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|07.09.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|27.07.2018
|NXP Semiconductors Buy
|Deutsche Bank AG
|03.05.2018
|NXP Semiconductors Buy
|Drexel Hamilton
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.03.2018
|NXP Semiconductors Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.2017
|NXP Semiconductors Neutral
|Instinet
|03.11.2016
|NXP Semiconductors Neutral
|Mizuho
|01.11.2016
|NXP Semiconductors Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|28.10.2016
|NXP Semiconductors Hold
|SunTrust
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.12.2021
|NXP Semiconductors Sell
|UBS AG
|01.11.2018
|NXP Semiconductors Sell
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NXP Semiconductors N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen