DAX24.995 -1,2%Est505.937 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -1,0%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.679 -1,2%Euro1,1634 +0,4%Öl63,85 -0,6%Gold4.665 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX unter Druck -- US-Börsen im Feiertag -- Bitcoin, D-Wave, adidas, Nordex, SAP, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, NVIDIA, Alphabet, Bayer im Fokus
Top News
NewtekOne Inc.: Insiderkäufe seit Dezember summieren sich auf 145.512 USD! NewtekOne Inc.: Insiderkäufe seit Dezember summieren sich auf 145.512 USD!
DAX wegen Zollsorgen zeitweise unter 25.000er-Marke: Grönland-Streit könnte Handelskonflikt eskalieren lassen DAX wegen Zollsorgen zeitweise unter 25.000er-Marke: Grönland-Streit könnte Handelskonflikt eskalieren lassen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

OECD warnt: KI kann Schüler träge und desinteressiert machen

19.01.26 15:20 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in Schulen kann nach einer OECD-Studie zwar beim Lösen von Aufgaben helfen, einem Lernerfolg aber im Weg stehen und zu Trägheit und Desinteresse führen. Neue Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass vielseitig einsetzbare KI-Modelle wie etwa ChatGPT zwar die Leistung der Schülerinnen und Schüler beim Lösen von Aufgaben verbessern können, aber nicht unbedingt zu Lernfortschritten führen, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris mit. Es komme zu einer Diskrepanz zwischen der Aufgabenleistung und echtem Lernen.

Wer­bung

Das Auslagern von Aufgaben an allgemeine Chatbots könne den Erwerb von Fähigkeiten langfristig behindern. Die mentale Anstrengung der Schüler, die Antworten in Verständnis umwandele, könne nachlassen, so die OECD. Untersuchungen zeigten, dass Schüler mit Zugang zu KI-Modellen mit allgemeinem Verwendungszweck zwar bessere Ergebnisse bei Aufgaben erzielen. Dieser Vorteil jedoch verschwinde und kehre sich manchmal sogar um, wenn der Zugriff auf das KI-Tool während Prüfungen entzogen wird.

Gute Ergebnisse mit pädagogischen KI-Tools

Im Gegensatz dazu zeigten zu pädagogischen Zwecken entwickelte KI-Anwendungen tendenziell nachhaltige Verbesserungen beim Lernen. Diese speziellen KI-Tools könnten gerade auch unerfahrenen Lehrern bei der Verbesserung der Unterrichtsqualität helfen und damit auch die Lernergebnisse der Schülerinnen und Schüler steigern.

Die OECD riet dazu, KI-Anwendungen in der Schule selektiv und zielgerichtet einzusetzen, um das Lernen zu bereichern und nicht, um kognitive Anstrengungen zu ersetzen oder die menschlichen Beziehungen zu schwächen, die im Mittelpunkt der Bildung stehen. Lernen und Lehren sollten in erster Linie darauf abzielen, wertvolle menschliche Kenntnisse und Fähigkeiten wie unabhängiges Denken und grundlegende Fähigkeiten in allen Fächern zu entwickeln./evs/DP/mis