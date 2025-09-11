ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Abend auf rotem Terrain

DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.944 -0,4%Nas22.182 +0,6%Bitcoin99.222 +0,8%Euro1,1741 ±0,0%Öl66,89 +0,9%Gold3.648 +0,4%
Blick auf ON Semiconductor-Kurs

12.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 48,21 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ON Semiconductor Corp.
41,44 EUR -0,18 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von ON Semiconductor befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,7 Prozent auf 48,21 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die ON Semiconductor-Aktie bis auf 48,06 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,94 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten ON Semiconductor-Aktien beläuft sich auf 480.349 Stück.

Am 31.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 76,06 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der ON Semiconductor-Aktie liegt somit 36,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,05 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 35,59 Prozent könnte die ON Semiconductor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für ON Semiconductor-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 04.08.2025 hat ON Semiconductor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,41 USD. Im letzten Jahr hatte ON Semiconductor einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ON Semiconductor in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. USD im Vergleich zu 1,74 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 03.11.2025 dürfte ON Semiconductor Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je ON Semiconductor-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,29 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

