OneConnect Financial Technology hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

OneConnect Financial Technology hat am 18.03.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,240 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -4,800 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 924,6 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 25,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,24 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 11,630 CNY sowie einen Umsatz von 1,04 Milliarden CNY belaufen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -42,300 USD. Im Vorjahr waren -3,550 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 21,92 Prozent auf 662,93 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 517,64 Millionen USD gelegen.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Verlust von 10,701 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 3,54 Milliarden CNY festgelegt.

