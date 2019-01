Blackstone sieht günstige Kaufgelegenheiten

Die jüngsten starken Kursschwankungen seien nur auf eine fehlgeleitete, negative Stimmung zurückzuführen, meint Joseph Zidle. Deshalb geht er auch davon aus, dass sich der US-Aktienmarkt in 2019 von seinen jüngsten Rückschlägen erholen wird.

Wie der Investment-Stratege gegenüber "CNBC" erklärte, befinde sich der Markt derzeit nicht in einem Rezessions-Umfeld. Vielmehr halte er die aktuelle Situation für eine Kaufgelegenheit. "Wir sehen den Markt - den S&P500 - 15 Prozent im Plus in 2019", so der Experte von Blackstone.

Handelskonflikt im Fokus

Seinen optimistischen Ausblick stützt Joseph Zidle unter anderem auf die Annahme, dass es bei den Gesprächen zwischen den USA und China rasche Fortschritte geben wird, so dass bereits im ersten Quartal 2019 eine Einigung erzielt werden wird. Die Beilegung des Handelsstreits werde dem Aktienmarkt einen bullischen Schwung verschaffen.

Die aktuellen Geschehnisse könnten darauf hindeuten, dass Zidle recht behält: Erstmals seit US-Präsident Donald Trump und der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping am 1. Dezember am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires einen 90-tägigen "Waffenstillstand" vereinbart hatten, kamen am Montag (07. Januar) Unterhändler beider Seiten zusammen, um zwei Tage lang über die Beilegung des Handelsstreits zu verhandeln. Die USA beklagen vor allem einen schlechten Marktzugang, erzwungenen Technologietransfer, Produktpiraterie sowie staatliche Subventionen im Reich der Mitte.

Da die Gespräche nur auf Arbeitsebene stattfinden, erwarten Marktbeobachter zwar noch keinen großen Durchbruch, allerdings sorgt schon die Hoffnung auf Fortschritte für bessere Stimmung am Aktienmarkt. Befeuert wird dies sogar von Donald Trump selbst: "Die China-Gespräche laufen sehr gut", so der US-Präsident gegenüber Journalisten. Nach einem Telefonat mit Xi Jinping glaube er "wirklich, dass sie einen Deal machen wollen".

Welche Aktien sollten Anleger jetzt kaufen?

Schon während der volatilen Marktentwicklung der letzten Wochen hat der Blackstone-Experte Anlegern geraten, zu investieren. Dabei empfahl er insbesondere zyklische Werte aus den Sektoren Industrie, Technologie und Energie. Diese hätten zuletzt die stärksten Rückschläge hinnehmen müssen.

Außerdem sagte Joseph Zidle: "Ich glaube, dass der Ölpreis einen Boden gefunden hat und denke nicht, dass die Situation annähernd so schlecht ist, wie sie von einigen Leuten dargestellt wird."

