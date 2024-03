Optimismus in Wien: ATX zum Start im Aufwind

ATX-Performance

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Mittwoch.

Um 09:09 Uhr verbucht der ATX im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0,24 Prozent auf 3.378,49 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 108,658 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 3.369,18 Zählern und damit 0,039 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3.370,51 Punkte).

Im Tagestief notierte der ATX bei 3.368,59 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3.382,35 Punkten.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Minus von 0,054 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2024, lag der ATX bei 3.425,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.12.2023, wies der ATX einen Wert von 3.306,51 Punkten auf. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 06.03.2023, mit 3.546,65 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2024 verlor der Index bereits um 0,983 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3.489,80 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.305,62 Punkten erreicht.

Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Lenzing (+ 2,15 Prozent auf 28,50 EUR), OMV (+ 0,69 Prozent auf 40,88 EUR), voestalpine (+ 0,66 Prozent auf 24,58 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,53 Prozent auf 18,80 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,35 Prozent auf 37,28 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil EVN (-0,81 Prozent auf 24,45 EUR), Verbund (-0,79 Prozent auf 69,15 EUR), UNIQA Insurance (-0,50 Prozent auf 8,02 EUR), IMMOFINANZ (-0,48 Prozent auf 20,95 EUR) und Raiffeisen (-0,40 Prozent auf 20,12 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Die CA Immobilien-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 12.397 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 23,260 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 3,68 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

