Die Oscar-Gewinner: Diese Filmstudios haben Netflix die Show gestohlen

Mit 24 von insgesamt 120 Oscar-Nominierungen konnte sich der Filmproduzent und Streaming-Anbieter Netflix die meisten Chancen auf die begehrten Goldjungen ausrechnen. Dicht darauf folgten Disney mit 22 Nominierungen, Sony mit 20 Nominierungen und etwas abgeschlagen Warner Bros mit zwölf Nominierungen. In der 92. Oscar-Nacht musste sich der Newcomer Netflix allerdings der Konkurrenz geschlagen geben. Während Disney, Sony und das koreanische CJ Entertainment jeweils vier Oscars abräumen konnten, nahm Netflix lediglich zwei Trophäen mit nach Hause.

CJ Entertainment schreibt Geschichte

Dem Überraschungssieg von Südkoreas CJ Entertainment lag der große Erfolg seines Films "Parasite" zugrunde. Der südkoreanische Film gewann aus sechs Nominierungen gleich vier Oscars. So wurde Bong Joon Ho in der Kategorie "Beste Regie" ausgezeichnet, außerdem räumte "Parasite" als "Bestes Original-Drehbuch", "Bester Internationaler Film" und mit dem Hauptpreis des Abends, "Bester Film", ab. Damit schrieb CJ Entertainment Geschichte, nie zuvor gewann ein Film in nicht-englischer-Sprache den Oscar für den besten Film.

Disney räumt ab

Disney gewann mit seinem Film "Toy Story 4" bereits zum 13. Mal den Preis für den "Besten animierten Spielfilm". Taika Waititi, Regisseurin und Drehbuchautorin vom Film "Jojo Rabbit", räumte für Disneys Fox Searchlight den Preis des "am besten adaptierten Drehbuchs" ab. Die 20th Century Fox Studio Produktion "Ford v. Ferrari" wurde mit gleich zwei Awards gekürt, einmal für die beste Filmbearbeitung und einmal für den besten Tonschnitt.

Sony begeistert

Auch das Filmstudio Sony Pictures konnte mit vier gewonnenen Oscars glänzen. Für den Sony-Film "Once Upon a Time in Hollywood" gewann Hollywood-Star Brad Pitt den Preis für den "Besten Nebendarsteller", außerdem konnte der Film mit dem Oscar "Bestes Produktionsdesign" punkten. Sonys Film "Little Women" erhielt in der Nacht zum 10.02.2020 den Oscar für das "Beste Kostümdesign" und der Film "Hair Love" gewann als "Bester animierter Kurzfilm".

Warner Bros. beendet den Abend mit zwei Goldjungen

Warner Bros. gewann mit seinem Film "Joker" mit Joaquin Phoenix als "Bester Hauptdarsteller" und als Film mit "Bester Soundtrack" zwei Oscars. "Joker" war ursprünglich der Film mit den meisten Oscar-Nominierungen in diesem Jahr.

Netflix gewinnt zwei Mal

Für Netflix reichte es bei der diesjährigen Oscar-Verleihung für nur zwei Goldjungen. Das Filmstudio, das Vielen wegen seines Streaming-Diensts bekannt ist, gewann mit dem Film "American Factory" in der Kategorie "Bester Dokumentarfilm". Außerdem erhielt es einen Oscar für "Marriage Story", da Laura Dern als "Beste Nebendarstellerin" ausgezeichnet wurde.

Bildquellen: Featureflash / Shutterstock.com, Joe Seer / Shutterstock.com