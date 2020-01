Netflix hat bei Oscar-Nominierungen die Nase vorn

Hollywood lehnte Produktion ab

Am 9. Februar 2020 findet der Showdown zwischen dem etablierten Hollywood und dem Überraschungsstar Netflix statt, denn anders als bei den kürzlich stattgefundenen Golden Globes, stehen die Chancen für den Streamingdienst bei den Oscar-Verleihungen derzeit gut. Trotz 32 Nominierungen, konnte Netflix bei den Golden Globes lediglich zwei Preise mit nach Hause nehmen. Das soll sich bei den Oscars nun nicht wiederholen.

Von insgesamt 120 Nominierungen konnte Netflix sich bislang ein Sechstel sichern: Gute Aussichten für das neue Oscar-Jahr. Denn allein für den Film "The Irishman" kann Netflix in insgesamt zehn Kategorien auf die begehrte Auszeichnung hoffen, unter anderem für Bester Film, Regisseur, Nebendarsteller, Kamera und Drehbuch. Als Favorit der diesjährigen Oscar-Verleihung gilt allerdings der Film "Joker", der mit elf Nominierungen das Feld anführt. Mit jeweils zehn Nominierungen liegen "1917" und "Once Upon a Time in Hollywood" als große Überraschungen auf dem zweiten Platz.

Netflix als Newcomer der Oscar-Szene

Dass Netflix die Liste der Oscar-Nominierungen bei der Gesamtzahl anführt, ist für viele Filmbegeisterte eine echte Überraschung, da es zum ersten Mal in der Geschichte des Academy Award ein Streamingdienst an die Spitze geschafft hat. Der Weg dahin war für Netflix jedoch alles andere als leicht. Den größten Konflikt lieferte eine Vereinbarung der Hollywood-Studios, die besagt, dass ein Film bis zu 90 Tage im Kino zu sehen sein muss. Erst nach dieser Frist darf das Filmmaterial dann auch über die Streamingdienste zur Verfügung gestellt und nominiert werden. Netflix hingegen zeigt seine Filme nur für kurze Zeit in den Kinos und erfüllte so lediglich die Teilnahmebedingungen der Academy. Diese besagen, dass eine Produktion an mindestens sieben aufeinanderfolgenden Tagen dreimal am Tag über die Kinoleinwände laufen muss, um für eine Oscar-Nominierung in Frage zu kommen.

Auch Disney, Sony und Co. weit vorne

Mit 24 Nominierungen hat Netflix bei den Oscars zwar die Nase vorn, doch die Konkurrenz folgt dicht dahinter. Mit insgesamt 23 Nominierungen liegt Disney nicht weit hinter dem Streamingdienst. Diesen Erfolg verbucht Disney auch dank dem kürzlich erfolgten Erwerb von 21st Century Fox, welches sich sechs Oscar-Nominierungen sicherte. Das Studio Sony erhielt neben guten Kritiken für "Little Women" und "Pain and Glory" gleich 20 Mal die Chance auf den begehrten Preis. Mit 12 Nominierungen führt Warner Bros. die Liste zwar nicht an, kann mit "Joker" jedoch die meisten Nominierungen verzeichnen. Universal sichert sich derzeit den fünften Platz mit 13 Nominierungen, von denen allein zehn für den Film "1917’" sind.

Die Preisverleihung findet in diesem Jahr am 9. Februar im Dolby Theatre in Los Angeles statt.

