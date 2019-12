Indische Netflix-User machen Entdeckung: Kostet Netflix bald nur noch die Hälfte?

• Günstigeres Jahresabo in indischer Netflix-App entdeckt• Preisersparnis von 50 Prozent• Testet Netflix längerfristige Kundenbindung?

Aktuell zahlen Nutzer in Deutschland für ein Netflix-Monatsabo mindestens 8,99 Euro. Doch der Streaming-Gigant tüftelt offenbar an Alternativen zu diesem Standardpreis, wie Netflix-User in Indien herausgefunden haben.

Halber Preis im Jahresabo?

Netflix-Kunde Tanmey Patel hat auf Twitter einen Screenshot seiner Android-App veröffentlicht, auf dem unter anderem ein Jahresabonnement angeboten wird. Wer sich dem Streaming-Dienst gleich für zwölf Monate verpflichtet, zahlt demnach nur 50 Prozent von dem, was Usern mit monatlichem Kündigungsrecht berechnet wird:

Hey @NetflixIndia @beebomco recently I got this on Netflix android app....netflix Annual plan .... I am interested ❤ pic.twitter.com/neXpWoYkvV - Tanmay Patel (@Tanmay__Patel) November 27, 2019

Die Kosten für das Premium-Jahresabo belaufen sich auf umgerechnet 61 Euro - Netflix-User aus Indien, die bislang den Monatspreis bezahlen, zahlen aktuell das Doppelte. Überträgt man die Preise auf den deutschen Markt, wo die Netflix-Premiumvariante für 15,99 Euro im Monat verkauft wird, ergäben sich jährliche Abonnementskosten von weniger als 100 Euro.

Auf der Suche nach preislichen Alternativen

Der Screenshot auf Twitter zeigt, dass neben dem Jahresabonnement noch zwei weitere Abo-Modelle zur Option stehen: Ein Abo mit einem halben Jahr Laufzeit, für das Kunden im Vergleich zum monatlichen Modell eine Preisersparnis von 30 Prozent versprochen wird. Und ein Dreimonats-Modell, das 20 Prozent weniger kosten soll als mit monatlicher Kündigungsoption.

Netflix gerät seit geraumer Zeit unter Druck, denn 2019 wurde es zunehmend ungemütlich für den Streaming-Giganten. Mit Disney, Apple, Hulu oder Viacom sind andere, durchaus Content-lastige Anbieter in den Markt eingetreten, die mit teils deutlich geringeren Abo-Preisen Kunden für sich gewinnen wollen. So zahlt man für Disney+ 6,99 Euro im Monat, Apple TV+ gibt es für Käufer eines neuen Apple-Gerätes sogar für ein Jahr kostenlos, für andere User ruft der Techgigant einen Kampfpreis von 4,99 Euro im Monat auf.

Analysten hatten schon seit geraumer Zeit Skepsis an dem Preismodell von Netflix angemeldet, das - insbesondere angesichts der zunehmenden Konkurrenz - zu teuer scheint. So hatte sich unter anderem Laura Martin, Analystin bei Needham, für eine günstigere, teils werbefinanzierte Abo-Variante ausgesprochen. Und auch andere Experten hatten konstatiert, dass es Netflix ohne Werbung bald nicht mehr geben werde.

Möglicherweise ist der Test des Abomodells auf dem indischen Markt ein erster Schritt in Richtung neues Preismodell. Netflix würde auf diesem Weg Kunden längerfristig an sich binden, Einnahmen wären so besser kalkulierbar. Das Streamingunternehmen könnte sich auf diesem Weg stabile Umsätze sichern - unabhängig von Content-Spitzen.



