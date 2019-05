Experten: Netflix ohne Werbung wird es bald nicht mehr geben

Netflix hat kürzlich eine Funktion getestet, die Werbung für Netflix-eigene Inhalte zwischen einzelnen Serien-Episoden ermöglichte. Dies kam bei der Nutzerbasis des Unternehmens alles andere als gut an. Doch glaubt man Experten, werden sich Netflix-Kunden möglicherweise künftig auf deutlich mehr Werbeunterbrechungen gefasst machen müssen.

Anzeigen als Teil des Geschäftsmodells?

Im Rahmen der "2019 Digital Content NewFronts" haben sich Anzeigenmanager von Googles Videotochter YouTube und der US-Bank JPMorgan skeptisch gezeigt, dass Netflix auf Dauer werbefrei bleiben könne. Wie CNBC berichtet, haben Experten im Rahmen des Panels mehrheitlich prognostiziert, dass Netflix über kurz oder lang ins Anzeigengeschäft einsteigen müsse. "Ihre Personalvermittler sagen das natürlich so nicht", sagte Tara Walpert Levy, die als Vizepräsidentin für den Bereich Agency and Media Solutions bei YouTube und Google zuständig ist. "Sie brauchen Wachstum und irgendwann werden sie noch mehr Wachstum brauchen", so die Expertin.

Kristin Lemkau, CMO bei JPMorgan, glaubt offenbar, dass Netflix seine Wachstumsambitionen nur auf einem Weg erreichen kann: Durch das Schalten von Werbeanzeigen. Dabei dürfte der Streaminggigant aber nicht wahllos vorgehen: "Der Verbraucher wünscht sich, die Wahl zu haben und will etwas, das für ihn Mehrwert schafft", zitiert CNBC die Expertin. Sie schlägt daher vor, dass sich Netflix für eine werbefinanzierte Option öffne. Es solle ihrer Einschätzung nach also eine werbefinanzierte und eine werbefreie Version von Netflix geben. Entsprechende Optionen gibt es bereits bei Teilen der Konkurrenz: Streamen bei Hulu kostet mit Werbung 5,99 US-Dollar im Monat, die werbefreie Version schlägt mit 11,99 US-Dollar zu Buche.

Und auch Joshua Lowcock von der Medienagentur UM bestätigte im Rahmen des Panels die Einschätzung seiner Branchenkolleginnen: "Netflix ist jetzt werbefrei. Ich kann mir keine Welt vorstellen, in der Netflix für immer werbefrei sein wird. Wenn Sie sich die Kosten für Inhalte ansehen, kommen adressierbare Werbung und neue Anzeigenformate ins Spiel".

Netflix ächzt unter der Konkurrenz und hohen Ausgaben

Mit dieser Aussage trifft Lowcock möglicherweise einen wunden Punkt, denn trotz starker Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal hat der Streaming-Riese einen enttäuschenden Ausblick auf das weitere Wachstum gegeben. Zudem hob das Unternehmen kürzlich seine Preise an, offenbar scheint die zunehmende Konkurrenz durch Amazon, Disney, Hulu und Apple die Verantwortlichen bei Netflix doch deutlicher umzutreiben. Dass die Content-Strategie zudem immer mehr Milliarden verschlingt, wurde deutlich, als Netflix kürzlich bekanntgab, hauptsächlich unbesicherte Anleihen auf US-Dollar und Euro in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar ausgeben zu wollen.

Möglicherweise wird sich das Unternehmen vor diesem Hintergrund einer werbebasierten Version seines Angebotes nicht mehr auf Dauer entziehen können.



