Neuer Netflix-Konkurrent? Plex startet kostenlosen Streaming-Dienst

Ein neuer Konkurrent mischt mit im Streaming-Markt: Plex. Das Unternehmen ist eigentlich bekannt als Bibliothek für Filme, Serien und Musik. Nun können Nutzer hier auch Filme, Serien & Co. streamen - und das kostenlos.

6,6 Stunden Netflix pro Tag?

Streaming-Plattformen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. So gut wie jeder nutzt mindestens einen Streaming-Dienst, wenn nicht gleich mehrere, um jederzeit und überall Zugriff auf Filme und Serien zu haben. Eine Studie von HowToWatch will sogar ergeben haben, dass Leute zwischen 23 und 38 Jahren durchschnittlich 6,6 Stunden täglich Netflix streamen und damit im Schnitt, wenn sie 80 Jahre alt werden, 13 Jahre ihres Lebens mit Netflix-Filmen und -Serien verbracht haben.

Immer mehr Konkurrenten drängen auf den Markt. Amazon Prime Video, Disney+ oder der Streamingdienst von Apple sind nur einige Anbieter. Ein anderes Konzept als die bereits etablierten Streaming-Anbieter verfolgt Plex. Das Unternehmen, dessen Angebot ursprünglich eine Mediathek für eigene Filme, Serien und Musik war, springt nun ebenfalls ins Streaming-Geschäft. Die verfügbaren Filme und Serien sind kostenlos - dafür gibt es Werbung.

Weniger Werbung als im TV

Aber: Nur zwischen 50 und 60 Prozent der Werbeanteile im Fernsehen sollen die Plex-Inhalte haben. Vor, nach und während der Filme und Serien wird Werbung eingespielt. In einem Blog-Eintrag von Plex, in dem der neue Streamingdienst angekündigt wird, schreibt das Unternehmen mit einem Augenzwinkern: "Du musst doch manchmal ins Badezimmer gehen, oder?".

Wer Plex bisher als Filmbibliothek nutzt, braucht aber keine Angst haben: Die Werbung wird nur in den Streaming-Angeboten angezeigt, in der Bibliothek mit den eigenen Inhalten wird es keine Werbung geben.

Insgesamt soll es tausende Titel geben, Filme, Serien, Sportfilme und Musikdokus. Plex bietet hier unter anderem Content von MGM, Legendary oder Warner Brothers. Wegen unterschiedlicher Rechte gibt es nicht alle Inhalte in allen Ländern zu sehen, in denen Plex genutzt werden kann. Plex bietet über die Filme und Serien hinaus auch Podcasts, Nachrichten und einen Zugang zum US-amerikanischen Musikstreaming-Dienst Tidal.

Angebot in Deutschland bisher noch dürftig

Wer den Streaming-Dienst von Plex nutzen will, muss sich zunächst registrieren - auch wenn der Dienst kostenlos ist. Unter dem Reiter "Movies & TV" kann man sich dann das Streaming-Angebot anzeigen lassen und auch direkt eigene Inhalte in die Mediathek hinzufügen.

Unter den "Most Popular"-Titeln in Deutschland befinden sich derzeit vor allem Weihnachtsfilme wie "A Christmas Carol" von 1984. Ansonsten scheint das Angebot hierzulande bisher etwas dürftig. Von Tausenden von Titeln kann zumindest derzeit noch keine Rede sein. Die meisten Titel sind außerdem schon etwas in die Jahre gekommen - brandaktuelle Filme findet man kaum.

Wenn Plex eine wirkliche Konkurrenz zu Netflix, Amazon Prime & Co. werden will, dann muss das verfügbare Angebot noch deutlich breiter werden. Der Ansatz, dass Nutzer den Dienst kostenlos gegen Werbung nutzen können, dürfte allerdings viele locken. Ohne direkt ein monatliches Abo abzuschließen, wie es bei den meisten anderen Anbietern der Fall ist, ist es wahrscheinlich, dass viele Kunden den Dienst zumindest einmal ausprobieren. Die Entwicklung des Angebots wird dann vermutlich entscheiden, wer Plex regelmäßig nutzt und wer nur dann, wenn eben der eine Film, den man gerade sehen will, zufällig bei Plex zu finden ist.

