OSRAM Aktie News: OSRAM am Montagvormittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie notierte im Hamburg-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 52,00 EUR.

Die OSRAM-Aktie musste um 08:56 Uhr im Hamburg-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 52,00 EUR. In der Spitze büßte die OSRAM-Aktie bis auf 52,00 EUR ein. Mit einem Wert von 52,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der OSRAM-Aktie belief sich zuletzt auf 258 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 53,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der OSRAM-Aktie. Am 22.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 46,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte OSRAM am 09.02.2021. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte OSRAM 0,17 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 840,00 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 840,00 Mio. EUR eingefahren.

Die OSRAM-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.11.2025 erwartet.

