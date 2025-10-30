OSRAM Aktie News: OSRAM verzeichnet am Vormittag Verluste

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von OSRAM. Der OSRAM-Aktie ging im Hamburg-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 52,00 EUR.

Das Papier von OSRAM befand sich um 09:04 Uhr im Sinkflug und gab im Hamburg-Handel 0,4 Prozent auf 52,00 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die OSRAM-Aktie bis auf 52,00 EUR. Die Hamburg-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,00 EUR. Zuletzt stieg das Hamburg-Volumen auf 23 OSRAM-Aktien.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,00 EUR an. Gewinne von 1,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 22.04.2025 auf bis zu 46,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die OSRAM-Aktie derzeit noch 11,54 Prozent Luft nach unten.

OSRAM veröffentlichte am 09.02.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. OSRAM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,17 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 840,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 840,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

OSRAM wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen.

