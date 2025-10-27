OSRAM Aktie News: OSRAM tendiert am Vormittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von OSRAM gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die OSRAM-Aktie stand in der Hamburg-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 51,80 EUR.

Das Papier von OSRAM gab in der Hamburg-Sitzung ab. Um 09:00 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 51,80 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die OSRAM-Aktie bis auf 51,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Hamburg-Handel 3.119 OSRAM-Aktien.

Bei 53,00 EUR markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die OSRAM-Aktie mit einem Kursplus von 2,32 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 46,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,20 Prozent könnte die OSRAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 09.02.2021 lud OSRAM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 840,00 Mio. EUR gegenüber 840,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen.

