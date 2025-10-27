OSRAM Aktie News: OSRAM tendiert am Mittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie notierte zuletzt im Hamburg-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 51,80 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 11:35 Uhr mit Verlusten. Im Hamburg-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 51,80 EUR. Das Tagestief markierte die OSRAM-Aktie bei 51,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,80 EUR. Über Hamburg wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.185 OSRAM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 53,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 46,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,20 Prozent würde die OSRAM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte OSRAM am 09.02.2021 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 840,00 Mio. EUR gegenüber 840,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht.
