OSRAM Aktie News: OSRAM am Donnerstagvormittag nahe Nulllinie

OSRAM im Fokus

Die Aktie von OSRAM zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die OSRAM-Aktie kam im Hamburg-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 52,00 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die OSRAM-Aktie um 09:05 Uhr im Hamburg-Handel bei 52,00 EUR. Der Kurs der OSRAM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 52,00 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte OSRAM-Aktie bei 52,00 EUR. Zum Hamburg-Handelsstart notierte das Papier bei 52,00 EUR. Über Hamburg wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.018 OSRAM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 53,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der OSRAM-Aktie ist somit 1,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 46,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2025). Mit einem Kursverlust von 11,54 Prozent würde die OSRAM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

OSRAM ließ sich am 09.02.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat OSRAM in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 840,00 Mio. EUR im Vergleich zu 840,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die OSRAM-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.11.2025 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer

Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer

ATOSS Software ersetzt ab 1. Juli OSRAM-Aktie im SDAX