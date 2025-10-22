OSRAM Aktie News: OSRAM am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

DAX24.318 -0,1%Est505.682 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,82 -4,3%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.200 -0,5%Euro1,1584 -0,2%Öl62,12 +0,8%Gold4.078 -1,1%
Blick auf OSRAM-Kurs

22.10.25 12:04 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Hamburg-Handel notierte das Papier bei 52,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
OSRAM AG
52,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
OSRAM Licht AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
6,45 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Kaum Bewegung ließ sich um 11:37 Uhr bei der OSRAM-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Hamburg bei 52,20 EUR. Die OSRAM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 52,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der OSRAM-Aktie ging bis auf 52,00 EUR. Bei 52,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Hamburg-Handel wechselten bis jetzt 421 OSRAM-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der OSRAM-Aktie.

Am 09.02.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 840,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 840,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

OSRAM wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: OSRAM

