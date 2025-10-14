OSRAM Aktie News: OSRAM fällt am Vormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von OSRAM gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die OSRAM-Aktie rutschte in der Hamburg-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 52,00 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der Hamburg-Sitzung 0,4 Prozent auf 52,00 EUR. Die OSRAM-Aktie gab in der Spitze bis auf 52,00 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 89 OSRAM-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der OSRAM-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.04.2025 (46,00 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte OSRAM am 09.02.2021 vor. OSRAM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,17 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 840,00 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 840,00 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

